Şanlıurfa'daki örgütlü yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'daki örgütlü yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'daki örgütlü yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa'da örgütlü şekilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Şanlıurfa'daki örgütlü yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'da örgütlü şekilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde örgütlü şekilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, diğer zanlılar ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 16 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 24 Aralık'ta, örgütlü şekilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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