Şanlıurfa'daki PKK Operasyonunda 9 Şüpheli Adliyede

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.



Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pazartesi günü sosyal medya hesaplarından PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 9 kişiyi örgütsel doküman ve dijital malzemeler birlikte gözaltına aldı.



İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontörlünden geçirildikten sonra 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



- Şanlıurfa

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