Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'daki PKK Operasyonunda 9 Şüpheli Adliyede

Şanlıurfa'daki PKK Operasyonunda 9 Şüpheli Adliyede

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'daki PKK Operasyonunda 9 Şüpheli Adliyede, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pazartesi günü sosyal medya hesaplarından PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 9 kişiyi örgütsel doküman ve dijital malzemeler birlikte gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontörlünden geçirildikten sonra 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:09 Kaynak: DHA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel
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