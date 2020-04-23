Şanlıurfa'daki PTT yoğunluğu sorunu çözüldü - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla Eyyübiye ilçesindeki iki okul PTT vezne hizmeti verebilecek hale getirilerek yaşanılan yoğunluk sorunu çözüldü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, onlarca farklı mali sosyal destek, engelli ve yaşlı maaşlarının yanında koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere ödenen 1000'er liralık desteklerden faydalanan kişi sayısında Türkiye'de en önde gelen Şanlıurfa'da, PTT şubelerinde yaşanan yoğunluğun önüne geçilmesi için çözüm üretildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla Eyyübiye ilçesindeki iki okul PTT vezne hizmeti verebilecek hale getirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, PTT Başmüdürlüğü, Türk Telekom ve ilgili diğer kamu kuruluşlarının hızlı ve koordineli çalışmasıyla hizmet vermeye başlayan PTT vezneleri, sosyal mesafe riskini de ortadan kaldırmış oldu.

Çok sayıda veznedarın görevlendirildiği okullardaki PTT şubelerine maske takarak gelen vatandaşlar, okul avlusunda bariyerler ve mesafe kontrolünü sağlamaya yarayan sarı çizgileri dikkate alarak sıraya giriyor. İşlemlerini kısa sürede yapan vatandaşlar, düzenlemeden dolayı Vali Abdullah Erin'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Şanlıurfa'da sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşların en fazla olduğu Eyyübiye ilçesinde, daha önce hizmet vermeye başlayan Dr. Cavit Özyeğin İlkokulunun ardından, Gazi Ortaokulu'nda PTT vezneleri de hizmet vermeye başladı.