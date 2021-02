Şanlıurfa'daki Savcılar Sitesi saldırısının şehitleri unutulmuyor - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat 2017'deki terör saldırısında, lojmandaki yavru kediyi doyurmak için evden çıktığı sırada 11 yaşındayken şehit olan Ahmet Oktay Günak ile şehit bekçi İbrahim Kete, aradan geçen zamana rağmen unutulmuyor.

Terör örgütü PKK tarafından Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının üzerinden 4 yıl geçti.

PKK'nın masum sivilleri hedef aldığı saldırılardan sadece birisi olan olayda yakınları şehit düşen aileler, teröristlerin yakalanıp gereken cezayı alacakları günün umudunu taşıyor.

Yaşananları unutabilmek için ilçedeki evlerini bırakarak Şanlıurfa merkezde yaşamaya başlayan Günak ailesi, birbirlerine destek olarak ayakta durmaya çalışıyor.

"Hep hainlik peşindeler"

Lojmandaki yavru kediyi doyurmak için evden çıktığı sırada 11 yaşındayken şehit olan Ahmet Oktay Günak'ın babası Mustafa Günak, AA muhabirine, aradan geçen yıllara rağmen o gece yaşadıklarını unutamadıklarını söyledi.

Günak, oğlunun, yemeğini yedikten sonra bekçinin yanındaki kediye süt vermek için evden çıktığı esnada gerçekleşen saldırıda şehit düştüğünü hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Terör örgütü PKK yaklaşık 40 yıldır kan döküyor. Çocuk demiyor, kadın demiyor, masum demiyor, sivil demiyor. Benim gözümün nuru, masum oğlum da 4 yıl önce aynı kalleşlerin hain saldırısında şehit düştü. Daha geçen gün de terör örgütü PKK yıllardır alıkoyduğu 13 vatandaşımızı şehit etti. Terör örgütü PKK yaklaşık 40 yıl önce nasıl masum kanı akıttıysa 4 yıl önce benim oğlumun kanına girdiyse yine 3 gün önce de Gara'da vatandaşlarımızı katletti. Teröristler, 30 yıl önce de 5 yıl önce de 3 gün önce de hep hainlik peşinde koşup sivilleri şehit etti. Hainler, cezalarını hem bu dünyada hem de ahirette elbette çekecek. Yeter ki vatan sağ olsun."

"Devletimiz hep yanımızda"

Şehit bekçi İbrahim Kete'nin babası Kasım Kete de evladını gururla andıklarını belirterek, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla ailesinin yanında olduğunu vurguladı.

Aradan geçen süreye rağmen devletin şefkat elini sürekli kalplerinde hissettiklerini anlatan Kete, "İlk günden bugüne kadar devletimiz hep yanımızda oldu. Valimiz Abdullah Erin bizi sürekli telefonla arıyor. Şehidimizin her şehadet yıl dönümünde devletimizin tüm yetkilileriyle bir araya gelip, şehitlerimizi anıyoruz. Evimize kadar geliyor. Her yıl valimizle beraber şehidimizin mezarına gidiyor orada Fatiha okuyoruz, dolayısıyla devletimiz her zaman yanımızda. Kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz Cumhuriyet başsavcılarımız bunlar devamlı bizimle irtibat halindeler. Yalnız bırakılmadık, Allah devletimize zeval vermesin. Bu hainlerin bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Şehit bekçinin eşi Fatma Kete ise konuşacak sözünün olmadığını belirterek, "Acım hala taze konuşamıyorum. Tek sözüm var o da vatan sağ olsun." dedi.

Kete ailesinin avukatı Salim Koyuncu da olayla ilgili soruşturmanın büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, saldırının faili olan iki teröristin belirlendiğini anımsattı.

Firari iki PKK'lı terörist hakkında, 82'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldığını hatırlatan Koyuncu, teröristlere en ağır cezanın verilerek adaletin yerini bulacağını belirtti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat 2017'de Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete şehit olmuş, 48 kişi yaralanmıştı.