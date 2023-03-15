Şanlıurfa'daki sel felaketinde ölenlerin isimleri belli oldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'daki sel felaketinde ölenlerin isimleri belli oldu

15.03.2023 19:10
Şanlıurfa'daki sel felaketinde ölenlerin isimleri belli oldu

Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinde ölenlerin isimleri belirlendi.

Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinde ölenlerin isimleri belirlendi.

Depremin ardından sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da hayatını kaybeden 12 kişiden 11'inin isimleri belirlendi. Sel sularına bodrum katta yakalanan 5 kişilik yabancı uyruklu ailenin de hayatını kaybettiği felakette ölenlerin isimleri şu şekilde açıklandı:

"Kibar Polat, Naile Polat, Emine Başbuğ, Muhammed Sabuncu, Ömer Faruk Bayaslan, Halil Çoban, Beyem El Derviş, Futeyim El Şahir, Zehra El Beyt, Teybe El Derviş ve Halit El Derviş." - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'daki sel felaketinde ölenlerin isimleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'daki sel felaketinde ölenlerin isimleri belli oldu - Son Dakika
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