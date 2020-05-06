Şanlıurfa'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 11 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 11 tutuklama

ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i, mahkemece tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i, mahkemece tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince silah kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 20 kişi, gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 1 tüfek, 3 şarjör, 7 bin 300 mermi, 70 kök kenevir ile 100 gram eroin ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 20 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı

Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı

Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum

Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz

Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik

Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı

Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi