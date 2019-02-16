Şanlıurfa'daki Silahlı Kavga
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa
'nın Birecik
ilçesinde dün 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli yakalandı.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Orta Karabaş Mahallesi'nde akraba 2 ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, Ömer ve Mehmet Arslan
'ın hayatını kaybettiği, Kadir ve Ömer Arslan'ın yaralandığı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor. Jandarma
ekipleri, olaya karıştıkları iddiasıyla S.A.A'yı saklandığı adreste gözaltına aldı.
Zanlı, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:34 Kaynak: AA
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