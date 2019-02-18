Şanlıurfa'daki Silahlı Kavga
54 dakika önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 3 gün önce çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa
'nın Birecik
ilçesinde 3 gün önce çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Orta Karabaş Mahallesi'nde akraba iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Kadir Aslan
(27), tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp
Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Öte yandan olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı S.A.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Orta Karabaş Mahallesi'nde 15 Şubat'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, Ömer ve Mehmet Aslan
hayatını kaybetmiş, Kadir ve Ömer Aslan
ise ağır yaralanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:00 Kaynak: AA
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