Şanlıurfa'daki silahlı kavgayla ilgili 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle önceki gün çıkan silahlı kavgada Fevzi Doğan hayatını kaybetmiş, Mehmet, Mahmut, İbrahim, Halil ve İsmail Doğan ise yaralanmıştı.

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