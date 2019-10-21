Şanlıurfa'daki silahlı saldırı

Şanlıurfa'da bir otomobilde 3 kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 14 zanlıdan 10'unun tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa- Mardin kara yolunda 3 kişinin otomobil içerisinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Çalışma sonucunda 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 10'u kan gütme saikiyle kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile mahkemece serbest bırakılmıştır. Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 163 fişek, bir av tüfeği, 31 av tüfeği fişeği ve bir sahte kimlik ele geçirilmiştir. Ayrıca devam eden çalışmalarda, olayda kullanılan toprağa gömülü haldeki çanta içerisinde bir kalaşnikof uzun namlulu silah, silaha ait 3 şarjör, 51 mermi, birer hücum yeleği, kar maskesi ve eldiven ele geçirilmiştir."

Merkez Haliliye ilçesi Şanlıurfa-Mardin kara yolunda 3 Ekim'de bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda Ahmet Kubat, Hüseyin Kubat ve Mehmet Ali Elvan hayatını kaybetmişti.