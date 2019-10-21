Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'daki silahlı saldırı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'daki silahlı saldırı

Şanlıurfa'daki silahlı saldırı

18 dakika önce

Şanlıurfa'da bir otomobilde 3 kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 14 zanlıdan 10'unun tutuklandığı bildirildi.

Şanlıurfa'daki silahlı saldırı, System.String[]

Şanlıurfa'da bir otomobilde 3 kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 14 zanlıdan 10'unun tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa- Mardin kara yolunda 3 kişinin otomobil içerisinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Çalışma sonucunda 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 10'u kan gütme saikiyle kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile mahkemece serbest bırakılmıştır. Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 163 fişek, bir av tüfeği, 31 av tüfeği fişeği ve bir sahte kimlik ele geçirilmiştir. Ayrıca devam eden çalışmalarda, olayda kullanılan toprağa gömülü haldeki çanta içerisinde bir kalaşnikof uzun namlulu silah, silaha ait 3 şarjör, 51 mermi, birer hücum yeleği, kar maskesi ve eldiven ele geçirilmiştir."

Merkez Haliliye ilçesi Şanlıurfa-Mardin kara yolunda 3 Ekim'de bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda Ahmet Kubat, Hüseyin Kubat ve Mehmet Ali Elvan hayatını kaybetmişti.

Şanlıurfa, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Bulut cinayetinin tüyler ürperten yeni görüntüleri ortaya çıktı
Ruhani liderler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimiz için dua etti Nusaybin'de HDP'li milletvekillerine tepki: İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız Tarlada, alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 01:02:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'daki silahlı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]