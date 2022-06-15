Şanlıurfa'daki silahlı saldırıya ilişkin bir kişi yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki silahlı saldırıya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir kişinin 11 Haziran'da Elgün Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, saldırıda hayatını kaybeden Celal Vatan'ın (35) yakınlarının beyanları doğrultusunda şüpheli H.T'yi yakaladı.
H.T, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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