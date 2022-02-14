Üye Girişi
Şanlıurfa'daki tefeci operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'daki tefeci operasyonunda 5 tutuklama

14.02.2022 00:58
Şanlıurfa'daki tefeci operasyonunda 5 tutuklama

Şanlıurfa'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde tefecilere yönelik operasyon düzenledi. 18 farklı adrese düzenlenen operasyonda paraya ihtiyacı olan vatandaşlara borç verdikten sonra senet imzalatıp ellerindeki malları baskı ve tehditle aldıkları belirlenen 11 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanırken, 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda çek ve senet ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'daki tefeci operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:01 Beşiktaş'ta korkutan kaza! Tırın taşıdığı vinç araçların üzerine düştü
00:59 Sultangazi'de polise saldırmaktan gözaltına alınan 26 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi
00:58 Merve Boluğur kendini müziğe kaptırdı! Dansıyla hayranlarının beğenisini topladı
00:11 Halil Falyalı suikastında kullanılan uzun namlulu silahlar bulundu
00:09 Canlı yayında olay tespit! Erman Toroğlu'ndan Trabzonspor'un yıldızına: Kalçayı bir dayıyor, nasıl kalça o!
00:05 Erdoğan'ın ziyareti öncesi BAE'den açıklama geldi: İkili ilişkilerde olumlu bir sayfa açacak
23:44 Herkes onu konuşuyor! Serel Yereli'nin transparan sütyeniyle verdiği pozları olay oldu
23:42 Erdoğan'ın 3. dönem adaylık tartışmalarına Başdanışmanı Mehmet Uçum cevap verdi: Hukuken bir engel yok
23:24 Kayseri maçında şaşkına çeviren olay! Galatasaray taraftarı "Oğluma adını veririm" deyip, yalvardı
23:22 Alişan'la boşanacağı iddia edilen Buse Varol'dan içi gönderme dolu paylaşım geldi, çok geçmeden sildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 01:10:14. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'daki tefeci operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement