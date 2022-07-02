Şüphelilerin telefon kayıtlarında yapılan incelemede iki gün içinde çeşitli illerdeki 3 bin 127 kişiyi dolandırmak için aradıkları, amaçlarına ulaşamadan yakalandıkları öğrenildi.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı diye tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik başlattıkları çalışmada önceki gün gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'daki telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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