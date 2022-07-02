Şanlıurfa'daki telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'daki telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

02.07.2022 09:49
Şanlıurfa'daki telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı diye tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik başlattıkları çalışmada önceki gün gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin telefon kayıtlarında yapılan incelemede iki gün içinde çeşitli illerdeki 3 bin 127 kişiyi dolandırmak için aradıkları, amaçlarına ulaşamadan yakalandıkları öğrenildi.

Akçakale ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik polis ekiplerince 30 Haziran'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanmış, adreslerdeki aramalarda 2 dizüstü bilgisayar, 15 cep telefonu, 13 SIM kart, 2 USB bellek, 8 uyuşturucu hap ve 21 kök Hint keneviri ele geçirilmişti.

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ŞANLIURFA - Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı ŞANLIURFA - Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Son dakika haber: Tunceli merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Son dakika haber: Tunceli merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı Dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'daki telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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