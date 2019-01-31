Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'daki Terör Operasyonu

Şanlıurfa'daki Terör Operasyonu

1 saat önce

Şanlıurfa'da, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'daki Terör Operasyonu, System.String[]
Şanlıurfa'da, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Viranşehir ilçe merkezi ile kırsalda terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye çıkarıldı.

Viranşehir ilçesinde dün terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:55 Kaynak: AA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel
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