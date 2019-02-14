Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'daki Terör Operasyonu

Şanlıurfa'daki Terör Operasyonu

1 saat önce

Şanlıurfa'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'daki Terör Operasyonu, System.String[]
Şanlıurfa'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 11 zanlı, adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:59 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel
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