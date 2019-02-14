Şanlıurfa'daki Terör Operasyonu
1 saat önce
Şanlıurfa'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa
'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi. Viranşehir
Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 11 zanlı, adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:59 Kaynak: AA
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