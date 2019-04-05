Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'daki Terör Operasyonu

Şanlıurfa'daki Terör Operasyonu

1 saat önce

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden, adliyeye sevk edilen 23'ü mahkemece serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden, adliyeye sevk edilen 23'ü mahkemece serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, önceki gün Halfeti, Birecik ve Siverek ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 30 zanlıdan 23'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheli, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:41 Kaynak: AA

PKK, Şanlıurfa, Güncel
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