Şanlıurfa'daki Terör Operasyonu
44 dakika önce
Şanlıurfa'da düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa'da düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:24 Kaynak: AA
Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla dün gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen biri kadın 7 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, haklarında arama kararı çıkarılan ancak adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Cinnet Getiren Koca, Karısını Kurşun Yağmuruna Tuttu
İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa'nın Kurtuluşunu Ahmet Kaya ile Olan Videosuyla Kutladı
Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi
PKK'lı Terörist: Örgütte 14- 15 Yaşındaki Çocuklar Ölüme İtiliyor