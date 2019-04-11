Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'daki Terör Operasyonu

Şanlıurfa'daki Terör Operasyonu

44 dakika önce

Şanlıurfa'da düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'daki Terör Operasyonu, System.String[]
Şanlıurfa'da düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla dün gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen biri kadın 7 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, haklarında arama kararı çıkarılan ancak adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:24 Kaynak: AA
PKK, Şanlıurfa, Güncel
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