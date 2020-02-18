Şanlıurfa'daki terör operasyonu şüphelileri adli kontrolle serbest - Son Dakika

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Şanlıurfa'daki terör operasyonu şüphelileri adli kontrolle serbest
7 saat önce
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:26 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık eden şüphelilere yönelik Bozova ilçesinde tespit edilen bazı adreslere operasyon düzenlendi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA
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