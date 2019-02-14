Şanlıurfa'daki Terör Operasyonunda 11 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı
1 saat önce
Şanlıurfa'da sosyal medyada terör örgütü PKK propagandasını yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.
Şanlıurfa
'da sosyal medyada terör örgütü PKK
propagandasını yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Viranşehir
Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen N.Ç., F.C. ve R.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 8'i ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:42 Kaynak: İHA
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