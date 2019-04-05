Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'daki Terör Operasyonunda 23 Kişi Serbest

Şanlıurfa'daki Terör Operasyonunda 23 Kişi Serbest

2 saat önce

ŞANLIURFA'nın Halfeti, Birecik ve Hilvan ilçelerinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 23 kişi, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'daki Terör Operasyonunda 23 Kişi Serbest, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Halfeti, Birecik ve Hilvan ilçelerinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 23 kişi, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK ile irtibatlı olan ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapıp, devlet büyüklerine hakaret eden kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik güçleri Halfeti, Birecik ve Hilvan ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında HDP Birecik ve Hilvan ilçe eş başkanlarının da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkta alınan ifadeleri sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:05 Kaynak: DHA

Hilvan, Birecik, Şanlıurfa, Güncel
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