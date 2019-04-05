Şanlıurfa'daki Terör Operasyonunda 23 Kişi Serbest
1 saat önce
Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 23 kişi serbestŞANLIURFA'nın Halfeti, Birecik ve Hilvan ilçelerinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 23 kişi, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.
Şanlıurfa
'daki terör operasyonunda 23 kişi serbest
ŞANLIURFA'nın Halfeti
, Birecik
ve Hilvan
ilçelerinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 23 kişi, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca terör örgütü PKK
ile irtibatlı olan ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapıp, devlet büyüklerine hakaret eden kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik güçleri Halfeti, Birecik ve Hilvan ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında HDP
Birecik ve Hilvan ilçe eş başkanlarının da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.
Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkta alınan ifadeleri sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:22 Kaynak: DHA
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