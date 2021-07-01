Şanlıurfa'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterenlere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şanlıurfa 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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