Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'daki Terör Propagandası Operasyonu

Şanlıurfa'daki Terör Propagandası Operasyonu

46 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'daki Terör Propagandası Operasyonu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.


Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişinin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Viranşehir ilçesinde dün, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişiden önce 8'i gözaltına alınmış, ardından adresinde bulunamayan bir şüpheli daha yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:01 Kaynak: AA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel
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