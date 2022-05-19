ŞANLIURFA'DAKİ 'TORBACI' OPERASYONUNDA 22 TUTUKLAMA - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA'DAKİ 'TORBACI' OPERASYONUNDA 22 TUTUKLAMA

19.05.2022 11:55

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik kent genelinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Aralarında özel harekatçıların da olduğu 110 polisin katılımıyla yapılan operasyonda 25 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA'DAKİ 'TORBACI' OPERASYONUNDA 22 TUTUKLAMA
ŞANLIURFA'DAKİ 'TORBACI' OPERASYONUNDA 22 TUTUKLAMA
ŞANLIURFA'DAKİ 'TORBACI' OPERASYONUNDA 22 TUTUKLAMA
ŞANLIURFA'DAKİ 'TORBACI' OPERASYONUNDA 22 TUTUKLAMA

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 22 tutuklama Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 22 tutuklama ŞANLIURFA'DAKİ ARAÇ MUAYENESİNDE 'RÜŞVET' OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA ŞANLIURFA'DAKİ ARAÇ MUAYENESİNDE 'RÜŞVET' OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DAKİ 'TORBACI' OPERASYONUNDA 22 TUTUKLAMA - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 12:37:55. #1.13#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DAKİ 'TORBACI' OPERASYONUNDA 22 TUTUKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement