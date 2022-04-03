Şanlıurfa'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

03.04.2022 22:09
Şanlıurfa'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa- Adıyaman kara yolunun Atatürk Barajı mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 34 PH 677 plakalı hafif ticari araç ile 63 ML 865 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu öğrenildi.

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Şanlıurfa, Adıyaman, Minibüs, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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