Şanlıurfa'daki trafik kazasında yaralanan kişi öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü kazada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan iki kişi arasında bulunan Şerif Turgut (17), tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Şerif Turgut'un cenazesi, aynı kazada ölen kardeşi Murat Turgut'un (14) cenazesiyle Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

Akçakale'de, dün sürücüleri belirlenemeyen 33 AS 008 ve 01 UAA 08 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu Murat Turgut hayatını kaybetmiş, Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan (40) ve Şerif Turgut (17) da yaralanmıştı.