Şanlıurfa'daki trafik kazasında yaralanan kişi öldü - Son Dakika

Halfeti ilçesinde 30 Mayıs'ta Vakkas Arslan'ın kullandığı otomobil ile Muhittin Sağır'ın kullandığı traktörle çarpışmış, kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Emine Karadağ yaralanmıştı.

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