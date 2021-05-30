Şanlıurfa'daki turistik mekanlar özel ışıklandırmayla gece de görenleri cezbediyor - Son Dakika

Kültür ve tarih turizminin simge kentlerinden Şanlıurfa'da, özel ışıklandırma sisteminin kurulduğu Balıklıgöl Yerleşkesi, Harran Ören Yeri ve Kızılkoyun Nekropülü gibi önemli merkezler gece de görenleri hayran bırakıyor.

Şanlıurfa'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen dış cephe aydınlatmaları, tarihi şehrin gecelerine ayrı bir güzellik katıyor.

Özel ışıklandırma sisteminin kurulduğu şehrin simgelerinden olan Balıklıgöl Yerleşkesi hem kent merkezinde oluşu hem de doğal mekanlarıyla sıra gecesi sonrası şehirde tur atanlar için ayrı bir güzelliği bünyesinde barındırıyor.

Tarihi Urfa Kalesi ile 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü de ışıklandırılarak farklı bir görsel şölen sunan bir diğer önemli mekan olarak dikkati çekiyor.

Şehrin hemen hemen her yerinde görülebilen tarihi Ulu Cami minaresinin ışıklandırılması da kente mistik bir görüntü katıyor.

Şanlıurfa, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden 7 asırlık Harran Ören Yeri'ndeki kazı alanın da ışıklandırmasıyla geceleri ziyaretçilerine cezbedici bir görsel güzellik sunuyor.

"Gerdanlık gibi geldi"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine, kadim bir kent olan Şanlıurfa'nın cazibesini artırmaya yönelik çok yönlü çalışmalar içerisinde olduklarını söyledi.

Kentteki ışıklandırmaların halk tarafından büyük bir beğeni kazandığını vurgulayan Beyazgül, şöyle konuştu:

"Şu an şehrimizdeki birçok önemli durağı ışıklandırdık şimdilerde bu mekanların gece de kendilerini ortaya koymasına vesile olduk. Kızılkoyun içerisinde bulunan Nekropol alanındaki mağaraları da ışıklandırdık. Şanlıurfa'ya ışıklandırmalarımız inci gerdanlık gibi geldi. Şimdi başka tarihi yerlerimizi de ışıklandırmaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bunlar belki çok masraflı olan işler değil ama şehrin güzelliğine güzellik katan o şehre takılar takılmasına vesile olan çalışmalardır. Şanlıurfa'nın bu tür güzellikleri üzerine yönelik çalışmalarımız gerek ışıklandırma gerekse de betonarme yapılardan arındırmaya ve restorasyona yönelik olarak sürecek."

"Farklı bir atmosfer oluyor"

Türkiye Turist Rehberleri Birliği Denetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban da kentte yerli ve yabancı turistlerin görebileceği çok sayıda mekanın bulunduğuna dikkati çekti.

Bazen turist rehberlerinin şehrin tamamını ziyaretçilere gezdirmekte zorlandığını anlatan Çoban, ışıklandırmalar sayesinde kentin bazı bölgelerinin artık geceleri de gezilebilecek duruma geldiğini belirtti.

Işıklandırmaların şehre ayrı bir güzellik kattığını vurgulayan Çoban, şunları kaydetti:

"Özellikle Balıklıgöl ile Kızılkoyun Nekropolü ışıklandırıldı çok güzel oldu. Bu ışıklandırma sayesinde insanlar geceleri daha keyifli yürüyüş yapıyor, farklı bir atmosfer oluyor. Yakın zamanda Harran Ulu Camii'nin de restore edilerek, gece ışıklandırılması sağlandı. Biz eskiden Harran'a turist rehberleri olarak giderken hep dua ederdik ki akşam karanlığına orada kalıp, ziyaretçilere mahcup olmayalım diye ama şimdi tam tersi oldu, Harran'a gidince süremizi biraz daha uzatabiliyoruz. Işıklandırmayla Harran'daki kalış süresi gün batımını seyretme gibi faktörlerde eklendiğinde uzayabiliyor. Harran'daki ilk İslam Üniversitesi ışıklandırmayla çok daha güzel oldu. Bu tür ışıklandırmaların olmasını bekliyoruz. Halfeti'de de benzer ışıklandırmaların olması turizm hareketliliğine katkı sunacaktır. Işıklandırmalar turistlerin bulunduğu bölgedeki kalış sürelerini çok net bir şekilde uzatıyor."