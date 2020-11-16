Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 14 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 14 tutuklama
16.11.2020 12:15
ŞANLIURFA'da, polisin sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü, tutuklandı.
ŞANLIURFA'da, polisin sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışı ile mücadele kapsamında, sokak satıcılarına yönelik kent merkezi ve ilçelerde düzenlediği operasyonlarda 16 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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