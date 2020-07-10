Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 16 tutuklama - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 3 farklı operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 16'sı, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, farklı adreslere yapılar baskılarda; 47 kilo esrar, 425 kök Hint keneviri ve 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.