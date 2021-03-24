Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, teknik çalışma sonucunda şüpheli M.E'nin Birecik- Gaziantep kara yolunda bir tıra binerek kaçmaya çalıştığını tespit etti.
Durdurulan tırda yakalanan şüphelinin üzerinde 24.7 gram metamfetamin yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika