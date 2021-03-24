Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

24.03.2021 23:19
Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, System.String[]

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, teknik çalışma sonucunda şüpheli M.E'nin Birecik- Gaziantep kara yolunda bir tıra binerek kaçmaya çalıştığını tespit etti.

Durdurulan tırda yakalanan şüphelinin üzerinde 24.7 gram metamfetamin yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu, Şanlıurfa, Hisarcık, Birecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika


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