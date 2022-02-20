Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 21 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 21 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 zanlıdan 21'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre operasyon, önceki hafta Çarşamba günü merkez Eyyübiye ilçesinde düzenlendi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 200 polisin katıldığı operasyonda 33 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonun geçmişi

Şanlıurfa'da 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'Uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele' kapsamında sokak satıcılarına yönelik Eyyübiye ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Koçbaşı ile açılarak girilen evlerde 33 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 6 kilo 112 gram esrar maddesi, 120 gram eroin maddesi, 30 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 bin 425 TL para ele geçirildi.