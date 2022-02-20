Üye Girişi
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 21 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 21 tutuklama

20.02.2022 12:21

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 21 tutuklama Şanlıurfa'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 zanlıdan 21'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 21 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 zanlıdan 21'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre operasyon, önceki hafta Çarşamba günü merkez Eyyübiye ilçesinde düzenlendi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 200 polisin katıldığı operasyonda 33 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonun geçmişi

Şanlıurfa'da 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'Uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele' kapsamında sokak satıcılarına yönelik Eyyübiye ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Koçbaşı ile açılarak girilen evlerde 33 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 6 kilo 112 gram esrar maddesi, 120 gram eroin maddesi, 30 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 bin 425 TL para ele geçirildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 21 tutuklama
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 21 tutuklama
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 21 tutuklama

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 21 tutuklama Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 21 tutuklama Siirt'te şüpheli şahıs üzerinde 5 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi Siirt'te şüpheli şahıs üzerinde 5 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi Kahramanmaraş'ta 43 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 şüpheli tutuklandı Kahramanmaraş'ta 43 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şanlıurfa, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 21 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:39 Galatasaray'ın 16 yaşındaki yeteneği Beknaz'dan olay gönderme
12:30 Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer: Parasız adam gereksiz adamdır!
12:27 Öldürülen gazetecinin yakın arkadaşı: Bundan sonra Güngör Arslan benim
12:15 Survivor Sude'nin kardeşi fotoğraflarıyla instagramı kasıp kavuruyor!
12:09 Reuters duyurdu: Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde patlama sesi duyuldu
11:51 PSG'ye 13 ay sonra 3 gol şoku!
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart tarihine ertelendi
11:17 Rusya, 1945'ten beri görülen en büyük savaşı planlıyor iddiası!
11:11 Kenan Işık'ın son durumu nasıl? En yakın arkadaşı paylaştı
10:44 Define aramak için tünel kazdı! Yaşanan patlama sonrası hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 12:56:25. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 21 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement