Şanlıurfa'daki yangında itfaiyenin alevlerin arasından çıkardığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

Şanlıurfa'daki yangında itfaiyenin alevlerin arasından çıkardığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi

01.02.2021 15:37
Şanlıurfa'daki yangında itfaiyenin alevlerin arasından çıkardığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi, System.String[]

Şanlıurfa'da evde çıkan yangında itfaiyenin yaralı kurtardığı 3 yaşındaki Suriyeli çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da evde çıkan yangında itfaiyenin yaralı kurtardığı 3 yaşındaki Suriyeli çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Dün, merkez Eyyübiye ilçesinin Süleymanşah Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında itfaiye ekiplerinin yaralı kurtardığı Suriye uyruklu Gavzan Hasan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda ileri derecede yanık olduğu tespit edilen çocuk, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da dün akşam bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 3 yaşındaki Suriyeli çocuğu alevlerin arasından yaralı kurtarmıştı.

Şanlıurfa, Suriyeli, İtfaiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'daki yangında itfaiyenin alevlerin arasından çıkardığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika


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