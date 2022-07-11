Şanlıurfa'daki 'yasak aşk' cinayetinin detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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Şanlıurfa'daki 'yasak aşk' cinayetinin detayları ortaya çıktı

11.07.2022 18:52
Şanlıurfa'daki 'yasak aşk' cinayetinin detayları ortaya çıktı

Şanlıurfa'da bir kadının yasak aşk yaşadığı adamı sokak ortasında vurduğu cinayetin detayları ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da bir kadının yasak aşk yaşadığı adamı sokak ortasında vurduğu cinayetin detayları ortaya çıktı. Cinayeti namusunu temizlemek için işlediğini söyleyen kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Fatma Y.S., sokak ortasında 25 yaşındaki Ferhat Demir'i silahla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan kadın, emniyete götürülürken olayın detayları ortaya çıktı.

Maktul, akıl almaz bir planla 3 çocuk annesi kadına yakınlaşmış

İddiaya göre, Ferhat Demir ile Fatma Y.S., sosyal medya üzerinden tanıştı. Bir süre Fatma Y.S. ile sohbet eden Ferhat Demir, evli olduğunu öğrenince kadını kandırabilmek için bir plan yaptı. Bir kadın adına sahte sosyal medya hesabı açan Demir, Fatma Y.S.'nin kocası Hüseyin S. ile sohbet etmeye başladı. Hüseyin S.'ye kendisini kadın olarak inandıran Ferhat Demir, yazışmaları eşi Fatma Y.S.'ye gönderip kocasının onu aldattığını söyledi. Aldatıldığını düşünen kadın, iddiaya göre Ferhat Demir ile yakınlaşmaya başladı. Bu yakınlaşma kısa sürede ikili arasında aşk yaşanmasına neden oldu.

Polise kayıp başvurusunda bulundu

Ferhat Demir kadın ile buluşmak için Iğdır'dan Şanlıurfa'ya geldi. Suruç ilçesinde yaşayan Fatma Y.S. de 3 çocuğunu bırakıp Şanlıurfa merkeze geldi. Eşinin ortadan kaybolduğunu fark eden Hüseyin S., başına kötü bir şey gelmiş olabileceği düşüncesiyle polise kayıp ihbarında bulundu.

Şanlıurfa merkez ve Birecik'te zaman geçirdiler

Öte yandan bir kaç gün Şanlıurfa merkezde birlikte zaman geçiren çift, daha sonra Birecik ilçesine gitti. Burada da bir kaç gün birlikte zaman geçiren çift arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın sonunda Fatma Y.S. Suruç'ta yaşayan babasının evine gitti.

Telefonuna giden fotoğraf yasak aşkı ortaya çıkarttı

Eşinin neden ortadan kaybolup yaklaşık bir hafta sonra babasının evine döndüğünü anlamaya çalışan Hüseyin S.'nin telefonuna kimliği henüz belirlenemeyen birinden yasak aşk yaşayan çiftin birbirine sarılmış haldeki fotoğrafı gönderildi. Fotoğrafları gören Hüseyin S., aldatıldığını öğrenince durumu ailesine anlattı.

Hem Fatma Y.S. hem de Hüseyin S.'nin ailesi olaydan haberdar olduktan sonra öldürülme korkusu yaşayan Hüseyin S., kaçarak kayıplara karışırken Fatma Y.S. ise Ferhat Demir'i arayarak Suruç'a çağırdı. Suruç ilçesine giden Ferhat Demir, Mizaryolu Mahallesinde Fatma Y.S. ile buluştu. Fatma Y.S. yanında getirdiği tabanca ile Ferhat Demir'e onlarca kez ateş açtı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken "Namusumu temizledim" diye bağıran kadın, cesedin başından ayrılmayarak polisi bekledi. Olay yerine giden polis ekipleri, kadını gözaltına alarak emniyete götürdü.

Uygunsuz fotoğraflarla tehdit etti

İddiaya göre, emniyetteki ifadesinde cinayeti namusunu temizlemek için işlediğini söyleyen kadın, Ferhat Demir'in kendisini uygunsuz fotoğraflarını ailesine göndermekle tehdit ettiğini dile getirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'daki 'yasak aşk' cinayetinin detayları ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'daki 'yasak aşk' cinayetinin detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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