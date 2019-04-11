Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'daki Zincirleme Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Şanlıurfa'daki Zincirleme Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

45 dakika önce

Şanlıurfa'daki zincirleme kaza anı güvenlik kamerasında Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 çocuk yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'daki zincirleme kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şanlıurfa'daki zincirleme kaza anı güvenlik kamerasında
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 çocuk yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'daki zincirleme kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre geçen 27 Şubat günü, Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen zincirleme kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Vedat Y.'nin kullandığı 63 T 0838 plakalı otomobil ile Havat K.'nin kullandığı 12 AB 050 plakalı otomobil ve Erdal B.'nin kullandığı 63 HT 856 plakalı otomobil, trafik ışıklarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Erdal B.'nin kullandığı otomobil yan yatarken içinde bulunan 3 çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye kayıt edildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:23 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, 3. Sayfa
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