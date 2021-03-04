- Şanlıurfa'dan 28 tır dolusu yardım Suriye'ye ulaştı - Son Dakika

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- Şanlıurfa'dan 28 tır dolusu yardım Suriye'ye ulaştı

RESULAYN - Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde, sivil toplum kuruluşlarından temin edilen 28 tır dolusu insani yardım malzemesi, Tel Abyad ve Resulayn'da dağıtılmaya başlandı.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde, sivil toplum kuruluşlarından temin edilen 28 tır dolusu insani yardım malzemesi Suriye'ye ulaştı. Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Tel Abyad ve Resulayn'da yaşayan sivil halka ulaştırılmak üzere Şanlıurfa Valiliğinin girişimleriyle ATAA Derneği ve Rahmel Alemiye Derneği tarafından bağışlanan insani yardım malzemeleri AFAD koordinasyonunda bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi halka dağıtılıyor. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından bölgede yaşayan halktan belirlenen ihtiyaç sahiplerine yapılan dağıtımlarda ilk etapta 425 aileye gıda kolisi, hijyen seti, soba ve yakacak dağıtıldı. Yardım malzemelerinin dağıtımı Resulayn ve Tel Abyad'da sürerken, 200 ton un bölgede hizmet veren fırınlarda ekmek yapımında kullanılacak.