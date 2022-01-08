Son dakika! Şanlıurfa'dan acı haber: 3 şehit, 1 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde menfeze yerleştirilen EYP'nin patlatılması sonucu 3 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde yaşandı. Askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından sınır hattındaki menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) patlatıldı. Sınır hattındaki güvenlik duvarının da yıkıldığı patlamada Teğmen Murat Alyakut, erler Enes Koç ile Ertuğrul Ulupınar şehit oldu, 1 asker ise yaralandı. Yaralı asker Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlama sonrası bölgeye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi. Şehit askerlerin cenazeleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken bölgede arama ve tarama çalışması başlatan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.

(Mehmet Bilgin - Bekir Şeyhanlı/İHA)