Şanlıurfa'dan birlik ve beraberlik mesajı - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında birlik beraberlik mesajı verildi.



Geniş katılım nedeniyle bir otelin salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dün Suriyeli kanaat önderleriyle bir araya gelerek, ülkemizin ve şehrimizin huzuru için istişarelerde bulunduklarını hatırlattı.



İdlib'de şehadete kavuşan kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anan Vali Erin, "Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Bu mücadelede gazi olan kardeşlerimize de sağlık ve şifalar diliyorum" dedi.



Türkiye Cumhuriyetinin, tarihindeki en kritik dönemlerden birini yaşadığını ifade eden Vali Erin, bölgemizdeki ve uluslararası gelişmelere paralel, uluslararası camianın uzunca süre sessiz kaldığı Suriye'deki savaş ortamında yeni bir süreç yaşandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve milletimizin büyük bir mücadele verdiğini kaydeden Vali Erin, aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'da gerçekleştireceği görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmasını ümit ettiklerini dile getirdi.



Suriye'de on yıla yakın süredir yaşanan savaş ortamı nedeniyle 1 milyonun üzerinde insanın hayatını kaybettiğini, ölenlerin arasında kadınların, çocukların, olaylarla ilgisi olmayan masum insanlar olduğunu belirten Vali Erin, "Arap baharı adıyla başlayan olayların son halkasının Suriye'de ortaya çıktığını, ancak bu olayları destekleyen emperyalistlerin son hedefinin Suriye olmadığını hepimiz biliyoruz. Irak'ta başlayan bölme sürecinin Suriye ile devam ederek, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede Siyonist-emperyalist zihniyete hizmet edecek bir planın uygulanmakta olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti elbette bunu gördü ve gereken tedbirleri aldı. Bu tedbirleri almaya çalışırken, kırk yıla yakındır mücadele ettiğimiz PKK terör örgütü ile ve içeride besledikleri FETÖ ile 15 Temmuz'da bir darbe kalkışmasına girdiler. O sayede bizi içeriden çökerterek, hesaplarını tatbik etmek istediler. Hem PKK terör örgütü, hem büyük şehirlerimizde kendi ürettikleri örgüt olan İŞİD aracılığıyla Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya yönelik eylemlere girişip, insanlarımızı katlettiler. Türkiye'yi içine kapanmaya, dışarıya karşı ilgisiz kılmaya, dışarıdaki gelişmelere karşı sesini çıkaramaz hale getirmeye çalıştılar. Çok şükür güçlü bir yönetimimiz, milletimizin feraseti, gelişen yeni fitne ve fesatlara karşı tepkimizi ortaya koyarak, tüm tehdit ve tehlikeleri atlattık. Türkiye Cumhuriyetinin, birlik ve beraberliğine yönelen tehdit ve tehlikeleri milletimizin feraseti ile bertaraf ettikten sonra, ülkemize yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak ve yeni bir göç dalgasının önüne geçmek adına Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlara değinen Vali Erin, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatını değerlendirdi.



Esed rejiminin İdlib'de görev yapan Mehmetçiklerimizi şehit etmesi üzerine başlatılan Bahar Kalkanı Harekatının, Türkiye'ye dışarıdan gelecek dayatmalara sessiz kalmayacağını net şekilde ortaya koyduğunu dile getiren Vali Erin, batılı ülkelerin yaşanan bu gelişmeler karşısındaki tutumunu eleştirdi. Türkiye'nin, on yıla yakındır misafir ettiği Suriyeli kardeşlerini zorla Avrupa'ya yönlendirmediğini ancak gitmek isteyenlere de engel olmadığını hatırlatan Vali Erin, kamuoyundaki yanlış anlaşılmalara ve provokasyonlara karşı duyarlı olunması tavsiyesinde bulundu.



Dünya gündemini işgal eden Suriye'deki gelişmeler karşısında Türkiye'nin tüm tezlerinde haklı olduğunu, bu doğrultuda tedbirlerini aldığını ifade eden Vali Erin, Türkiye'nin bu mücadelede neredeyse tek başına olduğunu belirterek, "Biz, neredeyse tek başımıza kaldığımız bu dönemde iç barışımızı, huzurumuzu, kardeşliğimizi muhafaza etmek, devletimize, Cumhurbaşkanımıza güvenmek, güvenimizi tazelemek, dışarıdaki güçlerin elini güçlendirecek hiçbir eyleme, söyleme, davranışa müsaade etmeden, kardeşliğimizi güçlendirmenin tam zamanı olduğunu ifade etmek isterim" dedi.



Vali Erin, konuşmalarından sonra söz alan Şanlıurfa'daki siyasi parti başkan ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşları başkanları ile kanaat önderleri, Türkiye'nin haklı mücadelesinin farkında olduklarını, siyasi görüş, ırk, dil ayrımı olmadan milletçe birlik beraberlikten yana olduklarını ifade ettiler. Toplantı, Vali Erin'in kapanış konuşmasının ardından sona erdi. - ŞANLIURFA