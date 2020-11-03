Şanlıurfa'dan depremzedelere yardım eli - Son Dakika

Şanlıurfa'dan depremzedelere yardım eli

03.11.2020 14:30
Şanlıurfa'dan depremzedelere yardım eli, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin İzmir'de yaşanan deprem sonrası yola çıkardığı Tır'da yer alan yardım kolileri, İzmirli depremzedelere ulaştı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin İzmir'de yaşanan deprem sonrası yola çıkardığı Tır'da yer alan yardım kolileri, İzmirli depremzedelere ulaştı.

Şanlıurfa'dan bölgeye giden ekipler yardım kolilerini bizzat depremde evleri yıkılan ve geceyi çadırlarda geçiren vatandaşlara dağıtarak acılarına bir nebze de olsa ortak olmaya çalıştı.

İçerisinde bin gıda kolisi, 500 adet battaniye, 500 adet pike, 200 hijyen kolisi ve oradaki çocuklar için bir kısım oyuncakların yer aldığı koliler, evlerini kaybeden ve çadırlarda yaşam mücadelesi veren depremzedelere dağıtıldı. Yardım TIR'ının İzmir'e ulaşmasının ardından çevrede AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalan vatandaşlara battaniye, pike hijyen ve gıda malzemeleri dağıtılırken depremden en çok etkilenen çocuklar da unutulmadı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'dan depremzedelere yardım eli
Şanlıurfa'dan depremzedelere yardım eli
Şanlıurfa'dan depremzedelere yardım eli

Şanlıurfa, Deprem, İzmir, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'dan depremzedelere yardım eli - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları 99 depreminde ailesini kaybeden Ece Dizdar'ın Elif'le alakalı paylaşımı yürek yaktı Depremzedelere ait erzak ve battaniyeleri evlerine götüren kadınlar vatandaşın kamerasına yakalanınca çıldırdı Türkiye'yi mutluluktan ağlatan Minik Ayda dünya basınında: Kurtuluşu bir mucize Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu İzmir'de ücretsiz dağıtılan ikramları marketinde sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten "esnek çalışmaya dönük düzenlemeler geri çekilsin" talebi Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek
Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı         
14:24
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi         
14:12
Onyekuru, devre arasında G.Saray'a gelmek için 1.5 yıllık sözleşmeyi şart koştu Onyekuru, devre arasında G.Saray'a gelmek için 1.5 yıllık sözleşmeyi şart koştu         
13:52
Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve BİM'in Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve BİM'in         
13:29
Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım         
12:48
Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti         
12:16
Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı         
12:06
Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak         
11:34
Özbek kadına cehennemi yaşattılar! Önce tecavüze uğradı, sonra iki kadın tarafından rehin tutuldu Özbek kadına cehennemi yaşattılar! Önce tecavüze uğradı, sonra iki kadın tarafından rehin tutuldu         
11:26
Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne         
11:07
Rus güzellik uzmanı, barışma teklifini reddettiği eşi tarafından öldüresiye dövüldü Rus güzellik uzmanı, barışma teklifini reddettiği eşi tarafından öldüresiye dövüldü         
11:03
Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu         
10:42
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8 Kasım'a uzatıldı Burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8 Kasım'a uzatıldı         
10:33
Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim         
10:23
Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak         
09:43
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 14:40:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'dan depremzedelere yardım eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei