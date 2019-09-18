Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'dan Diyarbakırlı annelere destek
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Şanlıurfa'dan Diyarbakırlı annelere destek

2 saat önce

Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Şanlıurfa Şubesi üyeleri, HDP İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan çocuklarının geri verilmesi için günlerdir eylem yapan Diyarbakırlı anneleri ziyaret etti.

Şanlıurfa'dan Diyarbakırlı annelere destek, System.String[]

Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Şanlıurfa Şubesi üyeleri, HDP İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan çocuklarının geri verilmesi için günlerdir eylem yapan Diyarbakırlı anneleri ziyaret etti.

Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Federasyonunun Şanlıurfa Şube Başkanı Şehnaz Gezgin, başkan yardımcıları ve kadın kolları üyeleriyle annelere destek amacıyla Diyarbakır'a gitti.

3 Eylül'den bu yana HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelerle tek tek görüşen Gezgin ve üyeler, annelere karanfil dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Şanlıurfa Şube Başkanı Şehnaz Gezgin, annelere destek vermek ve acılarını paylaşma gayesiyle ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Her zaman annelerin yanında olduklarının bilinmesini istediklerini aktaran Gezgin, "Elimizden başka bir şey gelmiyor. Burada acılar konuşuluyor. Allah acılarını hafifletsin. Onlar kadar anlamasa da bizler de çok üzülüyoruz. Çok acılı oldukları gözlerinden belli oluyor. Günlerdir onları televizyonlardan izliyoruz. İnşallah çocuklarına en kısa sürede kavuşurlar." ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:14 Kaynak: AA
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