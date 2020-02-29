Şanlıurfa'dan Edirne'ye gitmek isteyen Suriyeliler otogarda yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'dan Edirne'ye gitmek isteyen Suriyeliler otogarda yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

Şanlıurfa'dan Edirne'ye gitmek isteyen Suriyeliler otogarda yoğunluk oluşturdu

6 saat önce

TÜRKİYE'de en fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen yüzlerce sığınmacı Edirne'ye doğru yola çıktı.

Şanlıurfa'dan Edirne'ye gitmek isteyen Suriyeliler otogarda yoğunluk oluşturdu, System.String[]

TÜRKİYE'de en fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen yüzlerce sığınmacı Edirne'ye doğru yola çıktı. 'Yol izin belgesi' istenmeyen Suriyeliler otogarda yoğunluk oluşturdu.

İdlib'de Suriye rejim güçlerinin Türk askerine yönelik saldırısının ardından Türkiye Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere sınır kapılarını açtı. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da yüzlerce göçmen Avrupa'ya gitmek için otogara akın etti. Sığınmacıların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle Şanlıurfa- Edirne arasında çok sayıda ek sefer konuldu. Yıllardır Şanlıurfa'da yaşayan Suriyelilerin bir kısmı Avrupa'ya gitmek için yanlarına aldıkları valizlerle otogara gidip geride kalan yakınlarıyla vedalaştı. Daha önceden şehirlerarası yolculukları için gerekli olan 'Yol izin belgesi' şartı aranmayan çoğunluğu genç ve çocuklu ailelerden oluşan Suriyeliler, otobüs biletlerini aldıktan sonra Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye doğru yola çıktı. Şanlıurfa'dan ayrıldıkları için çok üzgün olduklarını dile getiren Suriyeliler, "Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan 8 yıldır bize sahip çıktı. Şanlıurfalılar bizlere kucak açtı. Kendimizi burada evimizdeymişiz gibi gördük. Ancak bölgede yaşanan işsizlik nedeniyle Avrupa'ya gitmek için bugün yakınlarımızla vedalaştık. Türkiye bizim ikinci evimiz, ikinci vatanımız seviyoruz" dedi.


Şanlıurfa, Türkiye, Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:40 Kaynak: DHA
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