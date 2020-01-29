Şanlıurfa'dan, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında Şanlıurfa'da toplanan yardım malzemeleri, AFAD Koordinasyon Merkezi'ne teslim edilmek üzere bölgeye gönderildi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ŞUTSO) yapılan açılamaya göre, ŞUTSO ve Şanlıurfa Ticaret Borsası tarafından "kardeşlerimizin yanındayız" sloganıyla düzenlenen kampanyada Şanlıurfalı iş insanlarından temin edilen ve içerisinde gıda malzemeleri ile battaniye bulunan 1 tır yardım malzemesi, Elazığ'da bulunan AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gönderildi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, bu depremde de Türkiye'nin her kesiminin birlik, beraberlik ve dayanışma örneği gösterdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bizler de Şanlıurfa iş dünyası olarak Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek, acılarını paylaşmak ve ihtiyaçlarına çorbada tuz misali katkı sağlamak üzere Şanlıurfa Ticaret Borsamız ile birlikte battaniye ve gıda ürünlerinden oluşan 1 tır yardım malzemesini tedarik ederek Elazığ AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gönderdik. Emeği geçenlere ve katkı sağlayanlara teşekkür ediyoruz."

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya da Elazığ'da meydana gelen depremin hemen ardından devletin tüm kurumlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu gördüklerini belirtti.