Şanlıurfa'dan Hatay sınırına askeri sevkıyat - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'dan Hatay sınırına askeri sevkıyat - Son Dakika

Şanlıurfa'dan Hatay sınırına askeri sevkıyat

6 saat önce

Şanlıurfa'dan yola çıkan 50 araçlık askeri konvoy şehrin içerisinden geçerek Gaziantep istikametine gitti.

Şanlıurfa'dan Hatay sınırına askeri sevkıyat, System.String[]

Şanlıurfa'dan yola çıkan 50 araçlık askeri konvoy şehrin içerisinden geçerek Gaziantep istikametine gitti. Zırhlı askeri araçların Hatay sınırındaki birliklere konuşlandırılacağı öğrenildi.


Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan, tank, kirpi ve jeneratör ile lojistik malzeme taşıyan 50 araçlık konvoy, Gaziantep istikametine doğru ilerledi. Trafik polisi ve jandarma eskortluğunda ilerleyen zırhlı askeri araçların Hatay- İdlib sınırındaki birliklere konuşlandırılacağı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:45 Kaynak: İHA
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