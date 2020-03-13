Şanlıurfa'dan İdlib'deki yetimlere sıcak yuva - Son Dakika

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında zor şartlarda yaşam mücadelesi veren yetim ve aileleri için "yetim köyleri" kuracak.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, Suriye'de yaklaşık 9 yıldır "Sınır Ötesine Yardım Kampanyası" yürütüyor.

Bu çerçevede başta Şanlıurfa olmak üzere Türkiye'nin değişik yerlerinden temin edilen gıda, çadır, kıyafet, ilaç, çocuk maması ve bezi ile oyuncaklar, zor şartlarda yaşayan Suriyelilere ulaştırılıyor.

Son 2 ayda ise İdlib'de yaşanan zulüm ve katliamlardan kaçarak Türkiye sınırına gelen Suriyelilere destek vermek amacıyla, gıda, kıyafet ve çocuk ihtiyaçlarından oluşan 24 tır insani yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Platform Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib bölgesinde insanların ağaçların altında aç susuz yaşamaya çalıştığını söyledi.

Bu sorunu çözmek için İdlib'de toplam 300 çadırdan oluşan 2 mini çadır kent kurduklarını anlatan Gerem, sayının fazla olması nedeniyle bunun da yetersiz kaldığını ifade etti.

İdlibli yetim çocuklar için proje geliştirdiklerini belirten Gerem, şöyle konuştu:

"Platform olarak yetim çocuklar ve ailelerinin daha iyi şartlarda yaşamaları için 50 çadırdan oluşan ve içerisinde tuvaletlerin, 2 mescidin ve banyoların bulunduğu yetim köyleri kurmaya karar verdik. Gerekli çalışmaları tamamladık ve 2 köyün kurulması için de gerekli parayı tedarik ettik. Çadırlarımız 6 metreye 3,5 metreden oluşuyor. Önümüzdeki günlerde belirlediğimiz bölgelerde 2 yetim köyümüzü kurarak 100 aileyi buralara yerleştireceğiz."

Gerem, yetim köyü sayısını daha da artırmak istediklerini dile getirerek, "Yetimlerimizin daha iyi şartlarda yaşam sürmelerini sağlamış olacağız. Her bir köyümüzün maliyeti 90 bin lira. Hedefimiz en az 10 köy kurarak 500 yetim ailenin yaşamını kolaylaştırmak. Bu köylerdekiler, biraz daha nezih bir ortamda güzel şekilde yaşama şansı bulacak." dedi.

Kurulacak köyler sayesinde ailelerin ihtiyaçlarının tespit edilebileceğini anlatan Gerem, bu şekilde de yardımların daha seri ve düzenli dağıtılmasının sağlanacağını sözlerine ekledi.