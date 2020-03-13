Şanlıurfa'dan İdlib'deki yetimlere sıcak yuva - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'dan İdlib'deki yetimlere sıcak yuva - Son Dakika

Şanlıurfa'dan İdlib'deki yetimlere sıcak yuva

6 saat önce

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında zor şartlarda yaşam mücadelesi veren yetim ve aileleri için "yetim köyleri" kuracak.

Şanlıurfa'dan İdlib'deki yetimlere sıcak yuva, System.String[]

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında zor şartlarda yaşam mücadelesi veren yetim ve aileleri için "yetim köyleri" kuracak.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, Suriye'de yaklaşık 9 yıldır "Sınır Ötesine Yardım Kampanyası" yürütüyor.

Bu çerçevede başta Şanlıurfa olmak üzere Türkiye'nin değişik yerlerinden temin edilen gıda, çadır, kıyafet, ilaç, çocuk maması ve bezi ile oyuncaklar, zor şartlarda yaşayan Suriyelilere ulaştırılıyor.

Son 2 ayda ise İdlib'de yaşanan zulüm ve katliamlardan kaçarak Türkiye sınırına gelen Suriyelilere destek vermek amacıyla, gıda, kıyafet ve çocuk ihtiyaçlarından oluşan 24 tır insani yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Platform Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib bölgesinde insanların ağaçların altında aç susuz yaşamaya çalıştığını söyledi.

Bu sorunu çözmek için İdlib'de toplam 300 çadırdan oluşan 2 mini çadır kent kurduklarını anlatan Gerem, sayının fazla olması nedeniyle bunun da yetersiz kaldığını ifade etti.

İdlibli yetim çocuklar için proje geliştirdiklerini belirten Gerem, şöyle konuştu:

"Platform olarak yetim çocuklar ve ailelerinin daha iyi şartlarda yaşamaları için 50 çadırdan oluşan ve içerisinde tuvaletlerin, 2 mescidin ve banyoların bulunduğu yetim köyleri kurmaya karar verdik. Gerekli çalışmaları tamamladık ve 2 köyün kurulması için de gerekli parayı tedarik ettik. Çadırlarımız 6 metreye 3,5 metreden oluşuyor. Önümüzdeki günlerde belirlediğimiz bölgelerde 2 yetim köyümüzü kurarak 100 aileyi buralara yerleştireceğiz."

Gerem, yetim köyü sayısını daha da artırmak istediklerini dile getirerek, "Yetimlerimizin daha iyi şartlarda yaşam sürmelerini sağlamış olacağız. Her bir köyümüzün maliyeti 90 bin lira. Hedefimiz en az 10 köy kurarak 500 yetim ailenin yaşamını kolaylaştırmak. Bu köylerdekiler, biraz daha nezih bir ortamda güzel şekilde yaşama şansı bulacak." dedi.

Kurulacak köyler sayesinde ailelerin ihtiyaçlarının tespit edilebileceğini anlatan Gerem, bu şekilde de yardımların daha seri ve düzenli dağıtılmasının sağlanacağını sözlerine ekledi.

Şanlıurfa, Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor

Son Dakika Haberleri
18:08 14 Mart Tıp Bayramı
18:06 Diyarbakır'da, camilerde 'koronavirüs' temizliği
18:06 İZMİR AVM basan saldırganı ikna eden kadın emniyet müdürü o anları anlattı
18:06 Hacılar'da 2 bin meyve fidanı dağıtıldı
18:06 Mersin ve Osmaniye'de koronavirüs tedbirleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 18:10:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'dan İdlib'deki yetimlere sıcak yuva - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]