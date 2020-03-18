Şanlıurfa'dan İdlib'e 2 tır insani yardım gönderildi - Son Dakika

Şanlıurfa'dan, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 2 tır insani yardım yollandı.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerince temin edilen ve içerisinde, temizlik malzemesi, kıyafet, çocuk maması ve gıda maddeleri bulunan yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması dolayısıyla Yenice Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Platform Başkanı Osman Gerem, törendeki konuşmasında, kış şartlarında İdlib'de çok sayıda Suriyelinin açıkla mücadele ettiğini söyledi.

Çadır sıkıntısı nedeniyle 4-5 ailenin aynı bir arada yaşamak zorunda kaldığını aktaran Gerem, "İdlib'de gittiğimiz bir çadırda 21 kişinin yaşadığını gördük. Bizler Şanlıurfalılar olarak gecemizi gündüzümüze katarak bu insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu yardımların toplanmasında desteği olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Umut Kervanı Vakfı Bölge Koordinatörü Seyfettin Gündüz de Suriye'deki insanların açlıkla ve zulümle boğuştuklarını aktardı.

Gündüz, İdlib halkına gönderilen yardımlara her zaman destek vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun ve İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla da yardımların toplanmasında katkısı bulunan kurum ve vatandaşları tebrik etti.

Konuşmaların ardından yardım tırları İdlib'e uğurlandı.