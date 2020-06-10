Şanlıurfa'dan İdlib'e 2 tır insani yardım gönderildi - Son Dakika

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde oluşturulan Umut Kervanı, Deniz Feneri Derneğinin destekleriyle hazırladığı un, gıda ve giyim gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tırları, Yenice Mahallesi'nden törenle Suriye'ye uğurladı.

Platform Başkanı Osman Gerem, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 10 yıldır ülkelerinde muhacir ve mağdur olan insanlara yardımda bulunduklarını, bugün de İdlib'e 44. insani yardım tırını gönderdiklerini söyledi.

Bölgedeki mağduriyetin devam ettiğini belirten Gerem, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine her hafta yardım göndermeye çalıştıklarını bildirdi.

Hayırseverlere teşekkür eden Gerem, şunları kaydetti:

"Savaş başladığında kıştı, insanlar orada donuyordu. Şu anda elektrik olmadığı için yazın sıcağında güneşin altında kavruluyorlar. İnsanların çoğu çadırlarda veya ağaçların dibinde yaşıyor. Bu kardeşlerimizin Türkiye'deki hayırseverlerden büyük umut ve beklentileri var. Bizler de oradaki kardeşlerimizin sıkıntılarını gidermek için elimizden gelen çabayı harcıyoruz."

Umut Kervanı Vakfı Bölge Koordinatörü Seyfettin Gündüz de İdlib'de insanların sıkıntılarını gidermek için yardımlara devam ettiklerini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun ise Türkiye'nin din, dil, ırk gözetmeden dünyanın birçok bölgesindeki mazlumlara kucak açtığını belirtti.