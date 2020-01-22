Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 3 tır törenle uğurlandı.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerince temin edilen ve içerisinde helva, zeytin, peynir, patates, soğan, yağ ve un bulunan yardım malzemelerini taşıyan tırların gönderilmesi dolayısıyla Yenice Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her zaman haklının, mazlumun ve mağdurun yanında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin dünyadaki bütün acılara aynı yaklaşımı gösterdiğini belirten Erin, "Türkiye, Suriye meselesinde de 2011'den itibaren Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla orada terörden teröristlerden kaçıp güvenli liman arayan Suriyeli kardeşlerimize ayrım yapmadan kapılarını ardına kadar açmıştır. O tarihten bu yana 4 milyon üzerindeki insana ev sahipliği yapmıştır. Halkımız evini, sofrasını onlarla paylaşmıştır." dedi.

Erin, Şanlıurfa'nın bu bağlamda özel bir yerinin olduğunu belirterek "Suriyeli kardeşlerimizin 500 bine yakını burada kalıyor. Şanlıurfalı kardeşlerimiz ev sahipliği ve ensarlığını en güzel şekilde sergilemeye devam ediyor. Bugün de sivil toplum kuruluşlarımızın girişimleriyle toplanan 3 tır yardım malzemesini Suriye'nin İdlib kenti kırsalına gönderiyoruz. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem de Suriye'nin birçok bölgesinde insani dram yaşandığını, bunların başında İdlib'in geldiğini hatırlattı.

Türkiye'nin yardım yaparken insanların dini, dili ve ırkına bakmadığını vurgulayan Gerem, "İnsanlar çamurun içinde ağaçların altında brandaların altına zor şartlarda yaşamaya çalışıyor. Onun için bu gün burada topladığımız yardımları oraya gönderiyoruz. Gönderdiğimiz malzemeler bir nebzede olsa onların yaralarına merhem olur inşallah. Yardımlarda emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yardım tırları İdlib'e uğurlandı.