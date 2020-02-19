Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi

7 saat önce

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere 3 tır insani yardım malzemesi dualarla gönderildi.

Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere 3 tır insani yardım malzemesi dualarla gönderildi.


Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu tarafından Eyyübiye Kaymakamlığı ve Suriyeli İş Adamları Derneği öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 3 tır insani yardım malzemesi, Yenice Mahallesi'nde düzenlenen törenle İdlib'e gönderildi.


Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, törende Suriye'nin İdlib kentinde, insani dram yaşandığını belirterek, hayırseverlerden toplanan yardımları göndereceklerini belirti. Ünal, "İdlib'de yaşanan dramı görmemek imkansız. Bizim onlar için öncelikli yapacağımız dua etmek, ardından bu soğuk kış günlerini atlatmaları için sığınacakları bir çadır, giysi, yiyecek ve içecek temin etmek. Bizler de imkanlarımız çerçevesinde yardımlarımızı topluyoruz. Oraya bir an önce ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.


Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, dünyada birçok ülkenin İdlib'e karşı sağır ve dilsiz kaldığını söyledi. Gerem, "Bugün İdlib'de sadece insanlar ölmüyor adeta insanlık ölüyor. Orada kıyamet yaşanıyor. İdliblinin kıyameti kopuyor. Bugün bizler İdlib'e sahip çıkmazsak ve duyarsız kalırsak yarın bizim başımıza bu kıyamet kopacaktır" ifadelerini kulandı.


Suriyeli İş Adamları Derneği Başkanı Abdulselam Hac İbrahim ise yardımların toplanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Özelikle Suriyeli iş adamlarının yardımlar konusunda daha hassas olması gerektiğini vurguladı.


Törenin ardından Eyyübiye İlçe Müftüsü Adem Dobur tarafından okunan dua sonrası yardım malzemelerini taşıyan tırlar İdlib'e uğurlandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
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