Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım - Son Dakika

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 3 tır insani yardım gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerince temin edilen ve içerisinde, çadır, temizlik malzemesi, kıyafet, çocuk maması ve gıda maddeleri bulunan yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması için Yenice Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Platform Başkanı Osman Gerem, törende yaptığı konuşmada, zulümden, saldırılardan, katliamdan ve açlıktan kaçarak Türkiye sınırına doğru gelen İdlib halkının derdine derman olabilmek adına toplanan yardımları İdlib'e göndereceklerini söyledi.

Tüm mağdur ve mazlumlara yardımcı olabilmek için çaba harcadıklarını aktaran Gerem, yardımların toplanmasında katkısı olan tüm kamu kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve hayırseverlere teşekkür etti.

Merkez Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise böyle hayırlı bir törende olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yardımların toplanmasında emeği olan her kurum ve vatandaşa teşekkür etti.

İl Müftüsü Mustafa Erdem tarafından yapılan duanın ardından yardım tırları, Suriye'ye doğru yola çıktı.