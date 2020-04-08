Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım gönderildi - Son Dakika

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 3 tır insani yardım yollandı.

Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerince temin edilen temizlik malzemesi, kıyafet, çocuk maması ve gıda maddeleri bulunan yardım malzemelerini taşıyan 3 tır Suriye'ye uğurlandı.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla insanların kendi sorunlarıyla uğraşmaya çalıştığını söyledi.

Mazlum coğrafyadaki ihtiyaç sahiplerinin de unutulmamasını isteyen Gerem, şöyle konuştu:

"Herkesin kendi derdine düştüğü bugünlerde özellikle katliamdan, zulümden ve savaştan kaçıp sınırımıza doğru gelen İdlibli kardeşlerimiz açlıkla, sefaletle, esaretle imtihan edilmekte. Biz de Şanlıurfa'dan o kardeşlerimize Umut Kervanı, Deniz Feneri, diğer hayırsever kamu kurum kuruluşlarından temin ettiğimiz 3 tır yardım malzemesini gönderiyoruz. İnşallah yardımlar o insanların bedenlerini ısıtacak, sofralarına bereket olacaktır."

Açıklamanın ardından yardım malzemelerini taşıyan 3 tır İdlib'e doğru yola çıktı.